Margaret, Oskar Cyms, Ania Dąbrowska, De Mono - muzyczne atrakcje Jarmarku św. Mikołaja w Grudziądzu

Rynek w Grudziądzu zamieni się na kilka dni w magiczne miejsce, tętniącym świąteczną atmosferą. Starówkę wypełnią kramy z rękodziełem, ozdobami świątecznymi i regionalnymi przysmakami. Dla mieszkańców i turystów będzie to doskonała okazja do zakupów, skosztowania smakołyków, ale też do spacerów w otoczeniu bożonarodzeniowych iluminacji. Swoje wyroby prezentować będą lokalni przedsiębiorcy, grupy działania, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne.

Jarmark działał będzie od środy do soboty w godz. 10 – 20, a w niedzielę od godz. 10 do 18.

Na koncertowej senie - obok lokalnych zespołów, chórów i grup wokalnych – staną popularne gwiazdy muzyczne. Będą to: Margaret, Oskar Cyms, Ania Dąbrowska i De Mono, a supportować ich będą Dorota DORIS Berent i wokaliści Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka.

Jarmark rusza w środę (6.12.2023) i wtedy w Grudziądzu pojawi się Mikołaj. Będzie to czas na występy najmłodszych, więc Rynek pobrzmiewał będzie świąteczną energią i dziecięcą radością. Po południu odpalone zostaną świąteczne iluminacje, będzie też spektakl „Zaczarowane zwierciadło” i koncert muzyki góralskiej. Prezentów jest tak wiele, jak ludzi na świecie. Jest to idea, która może przemienić się we wszystko o czym marzymy. Tak samo nie ma dobrych i złych prezentów – są tylko takie, które radują nasze najbardziej skryte marzenia. „Zaczarowane Zwierciadło” jest to widowisko akrobatyczno-cyrkowe pokazujące, że każdy ma swój wymarzony prezent i nie jest nim rzecz, a przeniesienie wyobraźni na tyle wysoko, że to nie prezent jest najważniejszy, a samo odkrycie naszego szczęścia i poznanie samego siebie.