Mateusz Oźmina z Przysieka dzięki Wam mógł wyjechać na leczenie do USA. Raz jeszcze potrzebuje pomocy

Mateusz z Przysieka potrzebuje pieniędzy na leczenie

- Z relacji księgowych wynika, że potrzebne będą dodatkowe pieniądze, choć jeszcze nie wiemy dokładnie ile - dodaje mama Mateusza. - Ostatnio pobierane lekarstwa z apteki kosztowały nas po przeliczeniu prawie 14 tysięcy złotych. Szok! OIOM natomiast bije wszelkie rekordy ponoszonych kosztów szpitalnych. Leczenie musi trwać dalej, ale jest duży postęp - wreszcie widzimy światełko i nadzieja na powrót do domu z dzieckiem bez choroby nowotworowej jest bardziej niż realna - brakuje już tak niewiele! Mati walczy z chorobą i z samym sobą. Nie poddaje się, bo wie, że tak wiele osób na niego czeka i wspiera go dobrym słowem, postami czasem nawet nagranymi tylko dla niego krótkimi filmami. Armio Mateuszka, nigdy nas nie zawiodłaś! Wszyscy trzymaliście kciuki za powodzenie naszej misji, wspieraliście nas w modlitwach, przesyłaliście posty pełne ciepłych słów i wsparcia i to dzięki wam podjęliśmy tę nierówną walkę z chorobą nowotworową. Jesteśmy już tak blisko i tak wiele przeszliśmy.... czy nadal możemy na was liczyć? Czy nadal nas wesprzecie i pomożecie zgromadzić fundusze na dokończenie leczenia Mateusza, aby już wkrótce mógł zdrowy wrócić do domu do Polski i do swojego ukochanego brata?