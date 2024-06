Matka z niepełnosprawnym synkiem mieszkają u teściowej w kamienicy w centrum Bydgoszczy. Będzie przełom?

Pani Marszałek tłumaczy procedurę odnośnie dłużników. - W przypadku osób fizycznych ściąganie zadłużenia zazwyczaj odbywa się trybem windykacyjnym, którym zajmuje się dział egzekucji, wysyłający do każdego zalegającego z zapłatą kwoty co najmniej 30 zł wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego zalegania i przekroczenia ustalonych progów kwotowych, dłużnik otrzymuje przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku braku zapłaty, kierowana jest przeciwko dłużnikowi sprawa na drogę postępowania sądowego. Jeżeli kwota zadłużenia wynosi co najmniej 1 tys. zł, dłużnik otrzymuje wezwanie z ostrzeżeniem o zamiarze zgłoszenia do rejestru dłużników BIG InfoMonitora, a w dalszej kolejności informacja o zadłużeniu zostaje umieszczona w takim rejestrze. Po trzech miesiącach zalegania dłużnik otrzymuje pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu z tytułu zaległości. Ostatnim etapem jest wypowiedzenie umowy i skierowanie sprawy do sądu o eksmisję.