Matura 2021 - łatwiejsze zasady. Maturzyści nie są do końca przekonani

Zobacz galerię (6 zdjęć) Matura 2021 odbędzie się w zaplanowanym terminie, w dniach 4-20 maja. W pierwszych trzech dniach odbędą się pisemne egzaminy z języka polskiego (4.05.2021), matematyki (5.05. 2021) i języka angielskiego, który jest najczęściej wybieranym przez uczniów językiem obcym (6.05.2021). Mariusz Kapała/ Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Maturzyści zaczynają już odliczanie do egzaminów. Matura 2021 ma być one łatwiejsze z powodu zdalnego nauczania - Lepiej się na to nie nastawiać i być przygotowanym do egzaminów – mówią uczniowie, którym towarzyszymy w maturalnych przygotowaniach.