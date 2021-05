Matura 2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Egzamin z języka polskiego [zdjęcia, komentarze]

Wtorek, 4 maja, to pierwszy dzień rozpoczynający egzaminy maturalne. Tradycyjnie abiturienci rozpoczęli je rozwiązaniem arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym. W powiecie sępoleńskim w czterech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat do matur przystąpiło blisko 150 uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim 30 abiturientów sprawdziło swoją wiedzę z języka polskiego. Test napisali w sali gimnastycznej. Przed wejściem najbardziej obwiali się „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

- Spodziewałem się „Lalki” albo „Pana Tadeusza” i pojawiła się „Lalka” B. Prusa jako jeden z dwóch tematów do wyboru. Wybrałem właśnie temat: „Czy ambicja ułatwia osiągnięcie człowiekowi zamierzonego celu”. Odwołałem się do całego utworu „Lalki” i do „Ludzi bezdomnych”. Jestem zadowolony, myślę, że dobrze mi poszło – uważa Mateusz Szczepański, maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim. - Obawiałem się „Wesela” , a najbardziej „Ferdydurke”, a tu się trafił taki idealny temat – dodaje.