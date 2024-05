Matura 2024 czas start. Przystępuje do niej ponad 13,5 tys. uczniów z Kujawsko-Pomorskiego

We wtorek, 7 maja 2024, pisemny język polski, nazajutrz matematyka, a kolejnego dnia język obcy - oto najkrótsza wersja rozpiski dla maturzystów. Egzaminy (po pisemnych będą ustne) potrwają do 25 maja.

Przed rokiem w naszym regionie ponad 84 proc. uczniów zdało maturę. To akurat wynik zbliżony do średniej krajowej. Do sesji poprawkowej, czyli sierpniowej, musiał przygotować się statystycznie co 8. zeszłoroczny maturzysta. Były to osoby, którym nie powiodło się z jednego przedmiotu. Oby w tym roku egzaminy dojrzałości dla wszystkich zakończyły się w maju, a nie w wakacje.