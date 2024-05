Matura 2024 - odpowiedzi. Arkusze i rozwiązania z języka angielskiego Jakub Stykowski

Rozpoczęła się sesja egzaminów maturalnych 2024, a na początku uczniowie rozwiązali maturę z języka polskiego. My dostarczać będziemy dla tegorocznych maturzystów sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. Matura to ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do wejścia w dorosłe życie. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!