Matura i egzamin ósmoklasisty w reżimie sanitarnym. Takie są nowe wytyczne GIS

- Przygotowaliśmy już izolatkę - mówi Aneta Jaworska, dyrektor III LO we Włocławku. - Szykujemy się do egzaminów maturalnych zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami. Będziemy potrzebować więcej sal i komisji. Na szczęście w zespołach nadzorujących mogą być 2 osoby, a nie trzy. Do matury przystępuje około 200 zdających, w tym 180 to nasi uczniowie, musimy więc dobrze opracować przeprowadzenie egzaminów. W szkole mamy do dyspozycji 5 wejść i 2 bramy. Każdy zdający otrzyma informację, którym wejściem, bramą i o której godzinie ma przyjść na egzamin.