Matura poprawkowa 2020. Także obowiązywał reżim sanitarny

Młodzież w całym kraju przystąpiła do poprawkowej matury we wtorek 8 września o godz. 14.

Uczniowie pisali egzaminy w macierzystych szkołach. - Na poprawkowej maturze obowiązują te same wytyczne sanitarne, co na wcześniejszych egzaminach - wyjaśnia Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Tutaj poprawkę zdawałokilku tegorocznych maturzystów oraz absolwenci z lat poprzednich. - Maseczki do momentu zajęcia miejsca w sali, dezynfekcja rąk, odległości między ławkami - do tego wszystkiego trzeba się stosować - dodaje Magdalena Popielewska.

Poprawkowa matura odbyła się także w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. - Do egzaminu przystępuje 45 osób, w tym absolwenci z lat ubiegłych - słyszymy w szkole.