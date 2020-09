Uczniowie skarżą się na plany lekcji. "Gdy skończymy zajęcia, będzie już noc"

- Wszystko przez epidemię - tak w skrócie można określić obecne problemy z organizacją pracy w szkołach. Ciężki orzech do zgryzienia mają zwłaszcza dyrektorzy szkół technicznych, w których trzeba uwzględnić w planie zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Dlatego też w tych placówkach lekcje zwykle kończyły się później niż w ogólniakach. W tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych może być jeszcze gorzej.

"Dziecka do szkoły nie wpuścili", "Mamo, wypisz zaświadczenie o alergii"

Przerwy muszą być dłuższe

- Pierwsza lekcja zaczyna się o godz. 8, a ostatnia kończy się o 19.1o - mówi Renata Gac, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. W tym roku zajęcia kończą się tu później niż do tej pory.

- Musieliśmy wydłużyć przerwy, aby zdążyć wywietrzyć sale. Teraz przerwy trwają 10 minut zamiast 5. Poza tym wprowadziliśmy dwie przerwy obiadowe, każda po 20 minut. To wszystko spowodowało wydłużenie planu lekcji - wyjaśnia Renata Gac. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że sporo naszych uczniów dojeżdża codziennie do szkoły i musi wrócić po lekcjach do domu. Nie znamy wszystkich rozkładów jazdy, dlatego też zbieramy od uczniów informacje, czy wszyscy mają zapewniony powrót.