Matura z języka angielskiego 2021. Jak napisać egzamin, żeby dobrze go zdać? - radzi nauczyciel języka angielskiego

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym to egzamin, do którego przystępują uczniowie, wybierający ten język jako obowiązkowy. Do czego warto jeszcze zerknąć przed egzaminem? Co sobie powtórzyć, żeby czuć się przygotowanym, a przede wszystkim - jak napisać egzamin, aby wypaść na jak najlepiej? - sprawdźcie, co radzi maturzystom Rafał Schaffrath

nauczyciel języka angielskiego w VI LO w Bydgoszczy i członek Instytutu Strategie 2050. Szczegóły w naszej galerii: