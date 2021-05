Matura - co było? Takie tematy były na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Matura z języka polskiego rozpoczęła się 4 maja 2021 o godz. 9. Na jej napisanie uczniowie mają 170 minut. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy przystępują do matury po raz pierwszy.

W sieci są już pierwsze przecieki o tematach, jakie maturzyści mają do wyboru na egzaminie z języka polskiego. Jak mówi się nieoficjalnie, jeden z tematów rozprawki dotyczy "Lalki" Bolesława Prusa. Drugi temat rozprawki podobno jest oparty na "Ziemi obiecanej' Władysława Reymonta.

Czy to prawda? Przekonamy się już wkrótce. Na bieżąco będziemy weryfikować informacje dotyczące tematów maturalnych z języka polskiego.

W 2021 roku uczniowie mają do wyboru trzy tematy. Dwa z nich dotyczą rozprawki (jeden z oparciu o lekturę obowiązkową, drugi można napisać na podstawie dowolnego tekstu kultury. Trzeci to interpretacja tekstu poetyckiego. Inaczej wygląda również sam arkusz maturalny, który składa się z dwóch części. Pierwsza to część testowa, w drugiej uczeń pisze wypracowanie.

Aby zdać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.