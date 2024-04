Matura z matematyki 2024 - pewniaki. Nauczyciele zdradzają nam, co będzie na maturze

Matura 2024 - znajomość wykresów i funkcji

Logarytmy to kolejne zagadnienie, które nie może umknąć uwadze przygotowujących się do matury. Jak podkreślają eksperci: - Na maturze praktycznie zawsze pojawia się przynajmniej jedno zadanie na liczenie logarytmów.

Funkcje liniowe i kwadratowe na maturze 2024 z matematyki

Jednym z ważniejszych pojęć na maturze podstawowej jest funkcja liniowa oraz związane z nią równania i nierówności. To podstawa, która otwiera drzwi do zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień matematycznych. Zadania z funkcji liniowych często sprawdzają umiejętność liczenia miejsc zerowych, co jest kluczową umiejętnością w matematyce.