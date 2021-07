Maturzyści z Kujawsko-Pomorskiego składają wnioski o wgląd do prac egzaminacyjnych. Ważny jest dla nich każdy punkt

Na złożenie wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej uczniowie mają 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyników. Muszą w tym celu zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku kujawsko-pomorskiego jest to OKE w Gdańsku

Wojciech Wojtkielewicz/ Zdjęcie ilustracyjne