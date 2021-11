Mecz III ligi piłkarskiej: Unia Janikowo - Elana Toruń zapis relacji na żywo

Unia Janikowo - Elana Toruń 1:1 (1:0)

Bramki: Gracjan Goździk (10) - Jakub Świeciński (85).

UNIA: Sztekler - D. Kowalski, Urbański, Mysiak, Hulisz - Kryszak, Roszak (90. Mądrzejewski) - Kujawski (83. Losik), Goździk, Zagórski (46. Kędziora) - Gomez.

ELANA: Szczerbal - Pawlicki (83. Jarzec), A. Kowalski, Munoz, Karbowiński - Stawski, Świeciński, Włodyka, Jóźwicki (76. Dybizbański), Niemiec (46. Pisarek) - Witucki.

KONIEC SPOTKANIA. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć oraz materiały wideo.

90 - Sędzia dolicza trzy minuty.

90 - Zmiana w Unii. Mądrzejewski zastępuje Roszaka.

88 - Elana przejęła inicjatywę.

85 - Elana wyrównuje. Bramkę z bliska strzela Świeciński.

83 - Żółta kartka dla Mysiaka za faul na Pisarku. Zmiana w Unii. Boisko opuszcza Kujawski, którego zastępuje Losik. Zmiana też w Elanie. Wszedł Jarzec za Pawlickiego.

80 - Rożny dla Elany. Po dośrodkowaniu Kryszak wybija piłkę.

76 - Zmiana w Elanie. Wchodzi Dybizbański zastępuje Jóźwickiego.

74 - Żółta kartka dla trenera Elany Piotra Kieruzala za krytykowanie decyzji sędziego

70 - Wolny dla Elany z około 20 metrów przed bramką Unii. Strzał Włodyki trafił w mur janikowian

68 - Żółta kartka dla Karbowińskiego z Elany za faul na Kryszaku

67 - Róg dla Elany, ale jeden z janikowian jest faulowany przy dośrodkowaniu

66 - D. Kowalski z Unii przerywa faulem kontrę Elany i arbiter pokazuje mu żółtą kartkę

65 - Przez ostatnie minuty to torunianie częściej są przy piłce, ale nie potrafią stworzyć sobie klarownej sytuacji bramkowej.

57 - Pisarek strzela gola dla Elany, ale sędzia go nie uznaje, ponieważ skrzydłowy torunian jest na spalonym

54 - Kontra Unii, ale dośrodkowanie Kujawskiego do Kędziory zostało wybite przez Munoza.

49 - To mogło być 2:0, ale w ostatniej chwili strzał Kujawskiego zablokowali obrońcy Elany.

46 - Druga połowę zaczęli gospodarze. Dwie zmiany w zespołach: w Elanie Niemca zastąpił Pisarek, a w Unii Zagórskiego zmienił Kędziora.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Unia zasłużenie prowadzi z Elaną. Miejscowi stworzyli sobie przynajmniej trzy świetne okazje do strzelenia gola. Wykorzystali jedną, a konkretnie Gracjan Goździk. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45 - Sędzia dolicza jedną minutę.

