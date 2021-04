Mecz Zawisza Bydgoszcz - Chemik Moderator Bydgoszcz zapis relacji na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Chemik Moderator Bydgoszcz 3:1 (0:1)

Bramka: Tomasz Żyliński (55), Kamil Żylski (59, 84) - Tomasz Prejs (7 - samobójcza).

ZAWISZA: Michał Oczkowski - Jastrzembski, Sochań, Mielcarek (87. Maciejewski), Brzeziński (71. Kozłowski), Prejs, Piekuś (46. Żyliński), Witucki, Mateusz Oczkowski, Furst (70. Zniszczoł), Jaskólski (46. Żylski).

CHEMIK MODERATOR: Klon - Chęś (60. Adamski), Kacprzak, Skorupa, Katerla (64. Sobczyk), Rysiewski, Perliński, Pieczyński, Serafin, Kot (81. Lipkowski), Włosiński.

Sędziują: Karol Kobędza jako główny oraz Krzysztof Kaczmarek i Adam Marczuk jako asystenci (wszyscy Toruń).

Koniec meczu. Dziękujemy za uwagę. Niebawem zdjęcia z meczu i materiały wideo.

90+2 - Kolejna dobra akcja Perlińskiego. Piłkę po jego strzale odbił na róg Michał Oczkowski.

90+1 - Żółta kartka dla Mateusza Oczkowskiego za faul. Chemicy mają rzut wolny z okolic narożnika pola karnego. Ich dwa dwa strzały zostały zablokowane.

90 - Sędzia doliczył co najmniej 3 minuty.

90 - Adamski zagrał wzdłuż bramki, ale Lipkowski nie zdołał zamknąć akcji.

87 - Ostatnia zmiana w Zawiszy. Mielcarka zmienia Maciejewski

84 - Tym razem Żylski się już nie myli. Otrzymał piłkę w polu karny i z około 13 metrów nie dał szans bramkarzowi Chemika.

82 - Żylski przejął bezpańską piłkę w polu karnym, minął bramkarza i ostrego kąta kopnął futbolówkę w ... słupek

81 - Kolejna zmiana w Chemiku. Kota zastępuje Lipkowski

78 - Ostatnie minuty należą do chemików, którzy dążą do remisu.

74 - Bardzo dobra okazja Adamskiego. Po jego główce piłka minimalnie minęła słupek

71 - Następna zmiana w Zawiszy. Kozłowski zastępuje Brzezińskiego

70 - Kolejna zmiana w Zawiszy. Zniszczoł zastępuje Fursta.

69 - Mogło być 3:1 dla Zawiszy. Strzał Zylińskiego minimalnie niecelny

64 - Druga zmiana w Chemika. Sobczyk zastępuje Katerlę.

60 - Zmiana w Chemiku Chęsia zastępuje Adamski.

59 - Zawisza wychodzi na prowadzenie po strzale Żylskiego zza pola karnego

57 - Żółta kartka dla Żylskiego za faul

55 - Tomasz Żyliński doprowadza do remisu. Piłka odbija się jeszcze od jednego z obrońców Chemika.

50 - To powinien być drugi gol dla Chemika. Perliński przeprowadził akcję lewą stroną i wycofał piłkę do Kota, który z około 7 metrów nie trafił w bramkę.

48 - Pierwsza żółta kartka. Otrzymał ją Chęś z Chemika

46 - Drugą połowę zaczęli zawiszanie. W zespole dwie zmiany. Żyliński zastąpił Piekusia, a Żylski gra za Jaskólskiego,

Koniec pierwszej połowy. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45 - Sędzia dolicza jedną minutę

42 - Zawiszanie częściej przy piłce, ale niewiele z tego wynika

37 - W odpowiedzi akcja Zawiszy zakończona strzałem Mielcarka. Minimalnie niecelnym

36 - Kontra Chemika. Kąśliwy strzał Kacprzaka odbija Michał Oczkowski.

33 - Rzut wolny dla Zawiszy z około 18 metrów po faulu na Sochaniu. Uderzył Mielcarek, ale świetna interwencja Klona.

30 - Przepraszamy za chwilowe kłopoty techniczne. W ostatnich minutach obie ekipy są skupione na atakach. Raz po jedną, raz pod drugą bramką dochodzi do sytuacji.

19 - W ostatnich minutach lepiej prezentują się chemicy. Mocny strzał Perlińskiego został zablokowany przez zawiszan.

15 - W okolicach środka pola faulowany był Maciej Kot. Po chwili w boczną siatkę trafił Kamil Serafin

12 - Zawiszanie starają się przejąć kontrolę nad meczem. Częściej są przy piłce, ale niewiele z tego wynika

7 - Chemik obejmuje prowadzenie! Tomasz Prejs próbował wybić piłkę, ale uczynił to tak niefortunnie, że wpakował ją do własnej bramki.

4 - Tym razem akcja Chemika, ale zabrakło ostatniego dokładnego podania i piłka w rękach bramkarza

3 - Ładna akcja lewą strona Jaskólskiego, ale dośrodkowanie zablokowane przez Skorupę

2 - Dziś piłkarzom będzie przeszkadzać porywisty wiatr. Na boisku mocno dmucha

1 - Już pierwszy faul. Faulowany Furst, ale zawiszanie stracili piłkę

1- Rozpoczęli chemicy