Medal był o włos! Maskalski czwarty w kayak crossie na koniec MMŚ w Krakowie

Po pięciodniowych zmaganiach w slalomie kajakowym przyszła pora na walkę w kayak crossie. Ostatni dzień mistrzostw był zarazem pierwszym dla Maskalskiego. Zapas energii mógł być sprzymierzeńcem zawodnika KS Pieniny Szczawnica. Maskalski osiągnął dwudziesty czwarty rezultat eliminacji, a następnie przeszedł jak burza kolejne biegi i nieoczekiwanie awansował do wielkiego finału. W popołudniowym wyścigu o medale MMŚ Kraków 2023 reprezentant biało-czerwonych zajął miejsce najgorsze z możliwych, czyli tuż za podium. Zwyciężył Brytyjczyk Sam Leaver przed Nowozelandczykiem Nicholasem Collierem i rodakiem Jonnym Dicksonem.

– W finale jest trzech wygranych i jeden przegrany. Na chłodno mogę stwierdzić, że to czwarte miejsce jest w porządku i bierzemy to, co jest. To i tak nasz najlepszy wynik na MMŚ Kraków 2023. Oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia, z każdą kolejną fazą rywalizacji, ale w kayak crossie dopiero raczkujemy jako reprezentacja – podsumowuje Piotr Prusak, trener koordynator reprezentacji Polski ds. kayak crossu. – Mikołaj nie miał wyboru pozycji startowej w finale. Musiał więc walczyć ze skrajnego toru, żeby wejść do bramki numer jeden. W finale są już sami mocni przeciwnicy, którzy zgodnie z zasadami spychali go, a Mikołajowi było bardzo ciężko się przedostać. Przy drugiej bramce zdarzył się błąd, nie zaliczył jej w prawidłowy sposób, a później źle się dzieje z takimi rzeczami w głowie – dodaje.