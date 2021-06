Memoriał Ireny Szewińskiej to okazja, by pożegnać kandydatów do medali w Tokio

W imprezie weźmie udział wielu polskich kandydatów do medali olimpijskich, a w niektórych konkurencjach, jak choćby w rzucie młotem, będzie to niemal pełna światowa czołówka. To efekt m.in. świetnej organizacji Memoriału, dzięki czemu został on nagrodzony awansem do tzw. strefy Gold w ramach cyklu Continental Tour.

Na trybunach stadionu Zawiszy, zgodnie z obecnymi regulacjami, będzie mogła być zajęta połowa miejsc na stadionie, ale – co bardzo ważne – do tej liczby nie wliczają się kibice, którzy są już zaszczepieni przeciw COVID-19. Oznacza to, że fanów królowej sportu może być jeszcze więcej.

– Mam nadzieję, że razem z kibicami i zawodnikami stworzymy wielkie widowisko. Imprezy sportowe bez kibiców nie mają tego smaku, a zawodnicy dzięki publiczności często są w stanie dać z siebie więcej, niż sto procent. Wszyscy, tak organizatorzy, jak i zawodnicy czujemy ekscytację, że możemy zaprosić na trybuny fanów lekkiej atletyki – dodaje Wolsztyński.