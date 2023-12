Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Szybkie trzy sety [zdjęcia]

Już od początku przyjezdne ustawiły takie warunki, że gospodynie musiały gonić wynik. Potrafiły się zbliżyć na jeden punkt (7:8) . W drugiej partii początkowo pałacanki prowadziły dwoma punktami, ale szybko był remis 5:5 . Po chwili gospodynie przegrywały 7:11 i już nie były w stanie wrócić do rywalizacji. Trzeci set, paradoksalnie przegrany najwyżej, początkowo był wyrównany. I dopiero od stanu 8:10 bydgoszczanki zaczęły tracić dystans od rywalek. Wtedy prysła nadzieja na nawiązanie walki. Po 74 minutach było już po meczu.

Bydgoszczanki nie były faworytkami tego meczu. Każdy set, nie wspominając o punkcie to byłoby wielkie osiągnięcie. Jednak pałacanki nie były w stanie nawiązać walki z łodziankami.

Po tej porażce Metalkas Pałac zajmuje 11. miejsce w tabeli, ale ma już tylko punkt przewagi nad ostatnią Stalą Mielec. Do dziesiątej Akademii Tarnów traci dwa punkty. Do miejsca premiowanego grą w play off bydgoszczanki tracą dziewięć "oczek".

W następnej kolejce bydgoski zespół zagra na wyjeździe z Chemikiem Police. Spotkanie zaplanowano na 6 stycznia 2024 roku. Początek o godz. 19.