Metamorfoza sypialni. Zobacz jak odświeżyć pokój do spania - modne łóżka, ściany i dodatki

Kolorystyka w sypialni

Jak zrobić metamorfozę sypialni?

Jeśli budżet nam na to pozwala, meble można kupić nowe. Kluczowy jest wybór łózka. Musi być nie tylko ładne, ale przede wszystkim wygodne, z odpowiedniej twardości materacem dopasowanym m.in. do naszej wagi. Jeżeli mamy ograniczone środki lub po prostu dobrej jakości meble, które się znudziły, opatrzyły czy przestały pasować do nowej stylistyki, to warto je odnowić. Stoliki nocne, ramy łóżek, komody, szafy można pomalować. Najlepiej stosować farby przeznaczone do odnawiania mebli. Mają one specjalne utwardzacze, co sprawia, że nowe powłoki są trwałe. Można też wymienić albo okleić jakiś element mebla, np. zamontować lustra na front szafy, wymienić uchwyty w komodzie albo okleić panelami tapicerowanymi zagłówek łóżka. Wiele uzyskamy też dzięki dodatkom.