Mężczyzna umówił się z 14-latką... na cmentarzu w Bydgoszczy! "Łowca pedofilów": - Ręce opadają

- Sytuacja była bardzo poważna ponieważ podejrzany umówił się z dzieckiem na spotkanie na terenie jednego z cmentarzy w Bydgoszczy - czytamy na Facebook-u Krzysztofa Dymkowskiego. - Powiem tak: zszokowało mnie to miejsce!

Za kraty może trafić na dwa lata

Trzydziestoparolatek został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut tzw. elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego .

Jest to artykuł 200 "a" Kodeksu Karnego: "Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".