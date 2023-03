Miał ponad 150 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Wpadł w ręce włocławskich policjantów [zdjęcia]

„Mężczyzna podjeżdżał blisko poprzedzającego go pojazdu i sprawiał wrażenie, że bardzo mu się spieszy. Funkcjonariusze postanowili więc sprawdzić powód takiej jazdy i zatrzymali auto do kontroli drogowej. Wtedy okazało się, że jest ono załadowane nielegalnymi papierosami. Policjanci znaleźli w pojeździe ponad siedem i pół tysiąca paczek papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Trefny towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a kierowca zatrzymany i przewieziony do komendy” – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.