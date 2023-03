Zakończono działania zapobiegawcze przy rurociągu „Przyjaźń” w pow. włocławskim. Planowane są kolejne badania [zdjęcia]

Zobacz wideo. Szpital wojewódzki we Włocławku od wielu miesięcy poszukiwał chirurgów

Do awarii rurociągu doszło z dala od zabudowań

Rurociąg „Przyjaźń” to największy na świecie system rurociągów, który łączy Syberię z Europą Środkową. Dostarcza ropę. Do rozszczelnienia jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” w miejscowości Żurawice w gminie Boniewo (powiat włocławski) doszło 11 października 2022 roku. Do awarii doszło na polu kukurydzy, w miejscu oddalonym od zabudowań.

W środę 12 października 2022 roku na miejscu zdarzenia pracowali między innymi inspektorzy delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku. Ich zadaniem była ocena skali zanieczyszczenia środowiska. Małgorzata Saługa, kierowniczka delegatury (WIOŚ) we Włocławku, przekazała nam wtedy, że w wyniku wycieku zanieczyszczona została gleba. Przeprowadzono też oględziny, by ustalić, czy doszło do zanieczyszczenia cieków wodnych.