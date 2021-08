Michał Rajewski wyśpiewał 1. miejsce w międzynarodowym konkursie wokalnym. Zdjęcia

Uczestnicy rywalizacji podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: do 24 lat i od 25 do 38 lat. Zaprezentowali różnorodny repertuar. Wśród grupy starszej śpiewaków poziom był wyrównany do tego stopnia, że jury zdecydowało się przyznać dwa pierwsze miejsca ex aequo. Poza Michałem Rajewskim z Chełmna zajęła je także Joanna Zaucha.

[Co zaśpiewał Michał Rajewski?

Michał Rajewski wykonał pięć utworów:

G.F. Haendel - aria "Come rosa in su la spina" Cantata Apollo e Dafne

Geatano Donizetti- aria "Bella siccome un angelo"

Ignacy Jan Paderewski - "Polały się łzy"

Franciszek Schubert - "Der Lindenbaum"

Henryk Mikołaj Górecki - "Ptak"

- Konkurencja była duża, ponieważ w mojej kategorii zaprezentowali się bardzo dobrzy śpiewacy, w większości soliści scen operowych w kraju i zagranicą - mówi Michał Rajewski. - Osoby biorące udział w tym międzynarodowym konkursie są często laureatami wielu innych konkursów. Atmosfera była bardzo życzliwa. Organizatorzy zadbali o śpiewaków, niczego nam nie brakowało. Mieliśmy również wspaniałych akompaniatorów. A Busko- Zdrój jest pięknym urlokliwym miastem. Miałem okazję skorzystać z atrakcji turystycznych w samym Busko-Zdrój, jak również w okolicy. Odwiedziłem m.in. Koziołka Matołka w Pacanowie i Europejskie Centrum Bajki.