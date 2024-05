Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Szafarni 2024. Konkurs w 200-lecie odwiedzin Fryderyka

Rekordowe zainteresowanie

Tegoroczny konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem - zgłoszenia nadesłało 97 młodych muzyków z 17 krajów, z których komisja konkursowa wybrała 55 pianistów z 13 krajów. Uczestnicy prezentować będą swoje umiejętności od 23 do 25 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Młodzi pianiści będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat i do 16 lat.