Miejsce rekreacji w Dużej Cerkwicy będzie miało nowe atrakcje. Wzbogaci je m. in. "ogród zmysłów"

W Dużej Cerkwicy, przy drodze powiatowej prowadzącej w stronę Dąbrówki i Chojnic, kilka miesięcy temu pojawiło się miejsce wypoczynku i rekreacji. Zadanie, ze względu na trudności z rozstrzygnięciem przetargu, zostało podzielone na etapy.

Pierwotny projekt zakładał, by powstało tu miasteczko rowerowe, plac zabaw, siłownia plenerowa, dwie altany rekreacyjne i plac do spotkań, chodniki, miejsca postojowe, krzewy i drzewka owocowe oraz elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze, stojaki i tablice. Za niespełna 600 tys. zł (przy dofinansowaniu w wysokości 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) nie udało się wykonać wszystkiego, co było w planach.