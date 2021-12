Mieszkańcy Brodnicy i powiatu mogą odebrać Betlejemskie Światło Pokoju. Znamy szczegóły!

W niedzielę, 12 grudnia przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie, a Światło to trafiło następnie do reprezentacji brodnickiego hufca. Dzięki temu mieszkańcy Brodnicy i powiatu brodnickiego będą mogli mieć płomień z Betlejem w swoim domu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Odebrać Betlejemskie Światło Pokoju będzie można w niedzielę, 19 grudnia po mszy świętej rozpoczynającej się o g. 9.30 w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy. Tam harcerze z brodnickiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego płomień z pochodni przekażą do przygotowanych przez nich 250 zniczy, którymi z kolei zostaną obdarowani obecni na mszy świętej mieszkańcy. Komendant Hufca ZHP Brodnica hm. Maciej Betlejewski zachęca do tego, aby mieszkańcy przynieśli swoje znicze.

Przypomnijmy, że w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w którym ponad 2000 lat temu narodził się Jezus Chrystus płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest przez skautów do różnych krajów świata. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, aby Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.