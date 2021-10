Mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń otrzymali medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju". Zobacz zdjęcia

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju" to dowód uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. To uhonorowanie trudu, jakim jest wychowanie synów w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji narodowej. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu medale otrzymali mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń: Anna i Kazimierz Klonowscy oraz Jadwiga Corgiel (czterech synów pełniło służbę wojskową).

- Podczas składania gratulacji nie obyło się bez wzruszeń po stronie odznaczonych rodziców. W imieniu odznaczonych głos zabrał pan Kazimierz Klonowski dziękując za przyznane odznaczenia i podkreślając, że sam również z dumą odbywał służbę wojskową. Starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski i wicestarosta Danuta Malecka otrzymali pamiątkowe odznaki w dowód uznania za okazywane wsparcie, zaangażowanie we współpracę w zakresie obronności i promocji wojska - informuje Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.