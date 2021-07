Mieszkańcy i turyści wybrali się na kolejny "Spacerek po Chełmnie". Zdjęcia

Sezon trwa. Przed nami jeszcze kilkanaście "Spacerków po Chełmnie".

Program Spacerków po Chełmnie - 2021

11 lipca (niedziela) – rowerowa – "Wycieczka do Laskowic". Chełmno - Żurawia Kępa - Świecie - Sulnowo - Dziki - Piskarki - Lipno - Laskowice - Belno - Sulnowo - Świecie - Chełmno ok. 25 km- Przewodnik Sławomir Grabowski

18 lipca (niedziela) – Pamięci Małgorzaty Kowalskiej - "Chełmno w oku kamery" - wędrówka miejscami realizacji filmów m.in. „Jestem", „Wrony", „Ziarno Prawdy", „Belfer", „Podróż za jeden uśmiech", „Koledzy" czy też japońskiego filmu „Persona Non Grata"- Przewodnik Sławomir Grabowski

25 lipca (niedziela) – "Układ urbanistyczny Chełmna" cz II - tzw. Kwartał dominikański i franciszkański - m.in. kościół pofranciszkański, Gimnazjum Chełmińskie, kościół podominikański, Nowe Planty - Przewodnik Władysław Flieger

1 sierpnia (niedziela) – "Chełminianie w walkach niepodległościowych" - m.in. Rynek, Fara, ul. Grudziądzka, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Wolności, Pomnik Katyński, ul. 22 Stycznia, ul. Hallera - Przewodnik Joanna Stolarska - Kurowska

8 sierpnia (niedziela) - rowerowa – Tomek Budzyński - "Śladami generała Józefa Hallera ".Trasa Chełmno -Wichorze -Gorzuchowo-Sarnowo-Paparzyn -Chełmno około 47 km

15 sierpnia (niedziela) – "Dawne browary i winnice chełmińskie" - na trasie m.in. ul. Rynkowa, ul. Biskupia, południowa strona miasta. Na zakończenie dla chętnych degustacja piwa chełmińskiego w Browarze Chełmińskim przy ul. Podmurnej (koszt 9 zł) - Przewodnik Sławomir Grabowski

22 sierpnia(niedziela) – "Dzieje zakonów męskich w Chełmnie" - m.in. kościół św. Ducha, kościół pofranciszkański, kościół podominikańsk. Przewodnik Jolanta Jaszczak

29 sierpnia (niedziela) – -"Chełmno jako letnisko z okresu międzywojennego" m.in. Rynek z Ratuszem, ul. Grudziądzka, Nowe Planty, Park im. L. Rydygiera, ul. T. Kościuszki, Plac Wolności, dawny dworzec kolejowy - Przewodnik Anna Grzeszna - Kozikowska

5 września (niedziela) – "Epidemie i zarazy w Chełmnie" m.in. kościół farny, kościół św. Ducha, dawne cmentarze - Przewodnik Piotr Badziąg

12 września (niedziela) – Pamięci Jerzego Kałdowskiego – "Mikołaj Kopernik i jego związki z Chełmnem" - m.in. zespół klasztorny, Gimnazjum i Akademia Chełmińska, kościół farny - Przewodnika Anna Grzeszna - Kozikowska

19 września (niedziela) – Europejskie Dni Dziedzictwa "Smaki dziedzictwa" - "Chełmińskie zakony i ich kuchnie" na trasie m.in dzieje zakonu franciszkanów, cysterek i benedyktynek oraz dominikanów. Na zakończenie dla chętnych degustacja piwa chełmińskiego w Browarze Chełmińskim przy ul. Podmurnej (koszt 9 zł) – Przewodnik Jolanta Jaszczak

26 września (niedziela) lub pierwszy weekend października – Światowy Dzień Turystyki –"Chełmno miastem zabytków i zakochanych" - m.in. kościół farny, kościół podominikański, ławeczki dla zakochanych - Przewodnik Władysław Flieger

