Mieszkańcy Inowrocławia zatrzymali w Solankach mężczyznę, który oferował seks 11-letniej dziewczynce

- To jest nie do pomyślenia. Matka dziecka jest poważnie chora. Ona cała się trzęsie. Boją się wychodzić. Ktoś dzwoni do niej i się nie odzywa. Sąd go wypuszcza, bo twierdzi, że nie doszło do zbliżenia, że to była tylko propozycja seksu. To my mieliśmy czekać aż dojdziesz do zbliżenia? No kur..., sorry że przeklinam, ale gdzie tu sprawiedliwość? - pyta inowrocławianin.