Mieszkaniec Inowrocławia miał w domu prawie 170 działek amfetaminy

- Gdy pogłębili wiedzę na temat inowrocławianina, 10 czerwca wkroczyli do jego mieszkania i przeszukali je. Kryminalni ujawnili dwa plastikowe worki z białym proszkiem o łącznej wadze ponad 85 grama. Badanie testerem wykazało, że to amfetamina. Do sprawy został zatrzymany 26-letni mężczyzna. Zabezpieczone środki i zebrane dowody skutkowały tym, że następnego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.