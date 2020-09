Mieszkaniec Torunia zaatakował mężczyznę butelką po piwie. Pokrzywdzony - z licznymi ranami ciętymi trafił do szpitala

Policjanci, którzy pojechali na miejsce interwencji zatrzymali sprawcę tego przestępstwa.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-latek po zwróceniu mu uwagi przez przypadkowego mężczyznę zaatakował go butelką po piwie uderzając go w twarz następnie kopnął w okolice mostka. Pokrzywdzony mieszkaniec gminy Kurzętnik doznał licznych ran ciętych m.in. twarzy, nosa, ucha, oczodołu, policzka i został przewieziony do szpitala - wyjaśniają policjanci.