Mieszkanka Świecia została oszukana. Zabrali jej z konta 12,5 tysiąca złotych

56-letnia mieszkanka Świecia przeglądając jeden z portali społecznościowych trafiła na reklamę dotyczącą inwestycji. Oferowano w niej szybki zysk poprzez inwestycje w akcje rafinerii naftowej. Kobieta pozostawiła swój kontakt. Odezwała się do niej przedstawicielka fikcyjnej firmy i przedstawiła wizję dodatkowego, łatwego zarobku.

Fałszywa „doradczyni” przedstawiła się jako analityk giełdowy specjalizujący się w inwestowaniu w akcje i zachęcała, by na początek zainwestować drobną sumę pieniędzy. Kobieta postanowiła spróbować. Na polecenie rozmówczyni zainstalowała na swoim komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu i zalogowała się do swojego banku. Miało to ułatwić proces inwestowania. Dzięki temu oszustka sprawdziła ile kobieta ma środków i pozbawiła ją oszczędności. Było to 12,5 tys. zł.

Oszukana kobieta zaciągnęła również kredyt. Gotówkę, w celu rzekomej inwestycji, przekazała podstawionemu kurierowi. Gdy miało dojść do przekazania kolejnych pieniędzy, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policję.