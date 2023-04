Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda: - Współpraca z kujawsko-pomorskimi samorządami układa się dobrze, z małymi wyjątkami

Do tej pory na wszystkie inwestycje w regionie rząd przekazał samorządom ponad 4 mld zł. Na te zrealizowane lub trwające, które za chwilę będą widoczne i odczuwalne przez mieszkańców. Takiego boomu inwestycyjnego w kujawsko-pomorskich samorządach nigdy jeszcze nie było. To jest z pewnością dostrzegane i doceniane przez zdecydowaną większość samorządowców - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

W tych trudnych czasach faktycznie mamy do czynienia z istnym boomem inwestycyjnym w kujawsko-pomorskich samorządach?

Rzeczywiście mamy trudne czasy, bo Rosja cały czas prowadzi wojnę na Ukrainie i jej konsekwencje - w tym inflacja czy kryzys energetyczny - są odczuwalne na całym świecie. Wcześniej mieliśmy kryzys gospodarczy związany z wybuchem pandemii COVID-19 i bardzo długim i kosztownym jej przebiegiem. Wszystko to spowodowało zmiany gospodarcze w naszym społeczeństwie, stąd odpowiedzią rządu w kierunku unormowania tej trudnej sytuacji są między innymi inwestycje w samorządach. Realizowane w ramach programów rządowych, których wcześniej na taką skalę nie było. Dają one ogromne możliwości inwestycyjne i to w każdym naszym samorządzie. Jednocześnie rząd spełnia swój główny postulat, czyli zrównoważony rozwój kraju. Nie tylko dużych miast, ale też najmniejszych miejscowości. To różni obecny rząd od poprzedniego, który dostrzegał potrzeby głównie dużych ośrodków. Odczuwam satysfakcję, że mogę być częścią tego wielkiego procesu rozwojowego naszego województwa. Wbrew niektórym opiniom, rząd reagował bardzo dobrze na trudne kryzysy. I nadal tak czyni.

Jakie przede wszystkim inwestycje dominują teraz w kujawsko-pomorskich samorządach?

Największą potrzebą są wciąż drogi. W ostatnich kilku latach powstało ich w województwie ponad 2 tys. kilometrów. W tym na terenach wiejskich, w małych miejscowościach. Bardzo ważna dla samorządów w Kujawsko-Pomorskiem jest gospodarka wodno-ściekowa, budowanie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody czy całej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Trzeci priorytet to inwestycje oświatowe – świetlice, sale gimnastyczne, remonty szkół. Kolejna ważna sprawa: dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstaje w naszym regionie wiele ośrodków dla seniorów, ale i dla najmłodszych. Zadania samorządów są podporządkowane głównemu celowi, czyli poprawie komfortu życia mieszkańców, aby nie chcieli się oni wyprowadzać ze swoich „małych ojczyzn”.

Niektóre z tych programów wymagają od samorządów wkładu własnego. Czy stać je na to?

Nasze programy są oparte na przejrzystych zasadach. To ich wielki atut. Dlatego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to źródło ogromnych inwestycji, które możemy w tej chwili w samorządach obserwować. W ramach Polskiego Ładu mogą one liczyć nawet na 95 proc. dofinansowania ze strony rządu, a w przypadku RFRD - co prawda samorządy dokładają nawet 50 proc. - ale nadal jest to dla nich atrakcyjny program i stać je także na niego. Z rządowego wsparcia korzystają również przedsiębiorcy, bo wiele firm dzięki tym inwestycjom, przede wszystkim drogowym, cały czas się rozwija, rozbudowuje.

Współpraca z kujawsko-pomorskimi samorządami układa się dobrze, z małymi wyjątkami. Należy do nich między innymi miasto Inowrocław. Z czego w tym przypadku, według pana wojewody, ta słabsza współpraca wynika?

W Inowrocławiu górę nad samorządnością bierze niechęć do rządu polskiego. Dostrzegam na tym terenie brak inicjatyw ponad podziałami. Myślę, że wynika to ze specyfiki miasta, którego prezydent jest związany z opozycyjną Koalicją Obywatelską, a jego syn jest senatorem tego ugrupowania. Dlatego Inowrocław jest dość trudny w tej współpracy. Do tego dochodzą liczne stanowiska Rady Miejskiej Inowrocławia, które są wyrazem niepotrzebnego upolityczniania się samorządu. Z drugiej strony odnoszę wrażenie, że wiele osób z otoczenia pana prezydenta i pana senatora chciałoby, aby samorząd Inowrocławia lepiej współpracował z kujawsko-pomorskim wojewodą i ja na tę współpracę - dla dobra mieszkańców - jestem otwarty.

Czy to oznacza, że miasto nie otrzymuje rządowego wsparcia? Bo tak brzmią opinie wypowiadanie przez przedstawicieli inowrocławskiego samorządu.

To nie jest prawda, bo mimo negatywnej postawy wobec tego rządu na inwestycje realizowane na terenie Inowrocławia rząd przekazał w ciągu ostatnich lat 66,5 mln zł dofinansowania. To kilka razy więcej niż za rządów Platformy Obywatelskiej. Myślę tu między innymi o rozbudowie newralgicznego skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa. Inowrocław otrzymał również 5 mln zł na swoje inwestycje uzdrowiskowe. Ponadto 25 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odnawialne źródła energii, między innymi na odwiert geotermalny. Pieniądze z rządowego wsparcia w ramach Polskiego Ładu trafiły na fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej. Z kolei kilkaset milionów złotych w ramach Programu 500 Plus otrzymały inowrocławskie rodziny.

A inne samorządy - mimo politycznych różnic - jak chętnie z panem współpracują i korzystają z rządowego wsparcia?

Tak na gorąco podam kilka przykładów. Jest to m. in. powiat nakielski, sępoleński, świecki czy tucholski. Także brodnicki czy dobrzyński. Ich starostami są osoby związane z partiami opozycyjnymi albo niezrzeszone w żadnej partii. Warto wymienić też duże miasta, jak Grudziądz, który jest zarządzany przez prezydenta sympatyzującego z Platformą Obywatelską, czy Włocławek. Tu prezydent należy do PO. Może życzyłbym sobie lepszej współpracy z bydgoskim samorządem, ale w kluczowych momentach – jak obchody rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 czy Narodowego Święta Niepodległości - potrafimy z prezydentem miasta Rafałem Bruskim to porozumienie znaleźć. Podkreślę też bardzo konstruktywną, dobrą współpracę z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, z którym wspólnie organizujemy większość patriotycznych wydarzeń w naszym regionie.

Podkreśla pan, że w regionie – w większości - samorządy wykorzystują swoją inwestycyjną szansę. Ale również, co widać na przykładzie Ukrainy, dajemy też szansę innym...

Rzeczywiście z kryzysów udaje nam się wychodzić obronną ręką. Z uchodźczego, energetycznego czy z tego wynikającego z pandemii. A jeśli mówimy o Ukrainie, to należy zaznaczyć, że od 24 lutego 2022 roku – czyli od napaści Rosji na ten kraj - do tej pory w Kujawsko-Pomorskiem znalazło pracę 32 000 uchodźców z Ukrainy. To świadczy o nie najgorszej kondycji naszej gospodarki.

