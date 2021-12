Mikołajki z bajki 2021. Takie właśnie będą w kinie Helios w Bydgoszczy. I potrwają aż 3 dni!

Sieć kin Helios zapewni moc atrakcji przez cały mikołajkowy weekend i jeszcze po nim. W tym roku bowiem zaprasza na seanse i połączone z nimi mikołajkowe atrakcje od 4 do 6 grudnia 2021, a więc od najbliższej soboty do poniedziałku włącznie. Repertuar będzie naszpikowany premierami i wpadnie w oko i młodszemu, i starszemu widzowi.

W bydgoskim Heliosie uchylają rąbka tajemnicy: - Pierwsza z filmowych propozycji to "Nasze magiczne Encanto", historia niesamowitej rodziny Madrigal. Jej magiczny dom znajduje się w tytułowym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Będzie też gratka dla miłośników znanego z książek i telewizji wielkiego czerwonego psa. „Clifford. Wielki czerwony pies” to opowieść o 8-letniej Emily Elizabeth. Dziewczynka pragnie, żeby jej czerwony szczeniaczek urósł, ale nie spodziewa się, jak bardzo on urośnie.