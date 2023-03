Miley Cyrus i jej odważne stylizacje. Jak ubiera się wykonawczyni piosenki "Flowers"?

Miley Cyrus: wiek, pochodzenie, rodzina

Miley Cyrus: kariera

Artystka popularność zyskała dzięki głównej roli Miley Stewart w serialu dla młodzieży "Hannah Montana". Równolegle do kariery aktorskiej rozpoczęła działalność muzyczną, nagrywając ścieżki dźwiękowe do seriali oraz solowe utwory.

Jej największe hity to m.in. "7 Things", "The Climb", "Wrecking Ball" czy "Malibu".

Miley Cyrus "Flowers": historia, nawiązania

Najnowszy singiel Miley Cyrus nosi tytuł "Flowers" i stanowi zapowiedź albumu "Endless Summer Vacation". Piosenka bardzo szybko zrobiła ogromną furorę w Internecie. Głównie za sprawą licznych nawiązań do jej nieudanego małżeństwa z aktorem Liamem Hemsworthem, które oficjalnie zakończyło się pod koniec stycznia 2020 roku.

Premiera utworu miała miejsce w dniu 33. urodzin aktora. To jednak niejedyne nawiązanie do ich związku. W czasach, kiedy para była ze sobą szczęśliwa, Hemsworth miał zadedykować Cyrus piosenkę Bruno Marsa "When I was you man". Po przesłuchaniu obu tych utworów bardzo łatwo można odnaleźć liczne podobieństwa w tekstach.