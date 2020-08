Minister edukacji: - Tam, gdzie dużo jest uczniów, powinny być maseczki

Jeśli uczeń ma wskazania lekarskie, aby uczyć się zdanie, zakładamy, że nie będzie również uczestniczył w spotkaniach kulturalnych czy też zbyt często wychodził do sklepu" - Dariusz Piontkowski, minister edukacji

W większość szkół w Polsce 1 września mają rozpocząć się stacjonarne zajęcia stacjonarne. - Jedynie tam, gdzie mamy większą skalę zachorowań, inny będzie sposób funkcjonowania szkół - zaznaczył minister. -W sytuacjach szczególnych przewidujemy możliwość kształcenia w innych wariantach. Jest to wariant mieszany, gdy część uczniów uczy się stacjonarnie, a pozostała część zdalnie oraz w szczególnie trudnych sytuacjach model kształcenia zdalnego.

- Do powrotu dzieci do szkół przygotowujemy się od kilku tygodni - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski poświęconej rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Minister po raz kolejny podkreślił, że dzieci nie stanowią zagrożenia, ponieważ w małym stopniu transmitują koronawirusa.

Minister edukacji mówiąc o ocenie sytuacji epidemicznej i w związku z tym zmianie modelu nauczania podkreślił: - Nie może być to tylko wrażenie dyrektora, bo nie jest fachowcem od zagrożenia epidemicznego. Decyzje może on podejmować w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Zakładamy, że przerwa w nauczaniu stacjonarnym nie będzie zbyt długa, natomiast potrwa mniej więcej tyle, co okres kwarantanny.

Powiedział również, że jeśli uczeń będzie mieć wyraźne wskazania lekarskie, aby nie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, nie powinien również uczestniczyć w spotkaniach kulturalnych, grupowych, a także "zbyt często wychodzić do sklepu".

Rozwiązań, jeśli chodzi o model kształcenia mieszanego, może być kilka. - Na przykład, na uczniowie młodsi uczniowie mogą uczyć się stacjonarnie, a starsi przez tydzień zdanie. Można też klasę podzielić na grupy, może być też tak, że część dzieci będzie uczyła się zdalnie przez 2-3 dni, pozostali stacjonarnie, a potem na odwrót - stwierdził Piontkowski.