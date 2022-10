Minister Przemysław Czarnek gościem na inauguracji roku 2022/2023 w PANS we Włocławku

W czwartek w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku na Zawiślu we Włocławku uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 2022/2023. Gościem specjalnym był Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, który zabrał głos po przemówieniu dr. Roberta Musiałkiewicza, rektora PANS.

- To się staje miasto akademickie w pełnym tego słowa znaczeniu - powiedział do zebranych Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. - Te uczelnie właśnie po to powstawały dwadzieścia lat temu, żeby takie miasta jak Włocławek miały swoje wyższe uczelnie akademickie, by rozwijać ten region, by służyć temu regionowi, by kształcić kadry z wykształceniem wyższym zawodowym dla potrzeb społeczności. Moje związki z Włocławkiem są bardzo duże, ja tu wielokrotnie bywałem. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, to wspominam wielkiego człowieka z Włocławka. To był ksiądz biskup Roman Andrzejewski, zmarły przed dwudziestoma laty, wybitny człowiek, filolog, znawca łaciny i niezwykle mądry znawca polskiej wsi.