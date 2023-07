Minister Szynkowski vel Sęk w Bydgoszczy: - Solidarność nie może być narzucana

Minister Szynkowski vel Sęk odniósł się również do zakończonego w piątek szczytu Rady Europejskiej. - Prezydent Kaczyński wielokrotnie podkreślał w wielu wstąpieniach, że Unia Europejska musi budować swoje działania na solidarności, zarówno tej politycznej, jak i energetycznej. Obecna sytuacja wykazuje na konieczność odwoływania się zasady solidarności, ale tej rzeczywistej solidarności, a nie tej, która nazywana jest w Unii Europejskiej „obowiązkową solidarnością”. To przecież oksymoron, pojęcie wewnętrznie sprzeczne. Solidarność wynika z przekonania wyrażonej potrzeby serca, a nie z pewnego narzuconego obowiązku. To jak ta rzeczywista solidarność powinna być realizowana, to pytanie pozostaje cały czas aktualne i pozostawało aktualne również w kontekście debat z wczorajszego szczytu Rady Europejskiej. rzeczywista solidarność musi wynikać z tego, że państwa członkowskie nie zamykają oczu na potrzeby innych, ale realizują to z uwzględnieniem własnej racji stanu. Na piątkowym szczycie Rady Europejskiej część liderów próbowała przejść do porządku dziennego nad złamaniem kompromisu z czerwca 2018 roku, który mówił, że mechanizm relokacji może opierać się jedynie na zasadzie dobrowolności. Premier Mateusz Morawiecki apelował, aby wpisać odwołanie do tamtych konkluzji także do wniosków tego szczytu. Tego jednak nie chciano zrobić. W tej sytuacji po długich negocjacjach Polska postanowiła zakwestionować jego konkluzje dotyczące migracji. W tej sytuacji konkluzje z 2018 roku pozostają aktualne. To sytuacja dla nas korzystna.