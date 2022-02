Ministrowie Adamczyk i Schreiber w Nakle - o lokalnych drogach i szkole żeglugi

Współpraca z samorządami przy budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz przeniesienie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod opiekę resortu infrastruktury zdominowały w środę (2 lutego) nakielską wizytę ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra - członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera w Nakle nad Notecią.

W środę (02.02.2022) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, i Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów, spotkali się w Nakle nad Notecią z samorządowcami z regionu. Tematy były dwa: lokalne drogi i przeniesienie nakielskiego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod skrzydła ministerstwa. - Drogi dotyczą Nakła, ale są to też drogi gminne, które są na bieżąco przebudowywane - mówił po spotkaniu z samorządowcami minister Łukasz Schreiber. - Każdy mieszkaniec Nakła chyba widzi to na co dzień. Każdy może zobaczyć ten skok jakościowy, który się tutaj dokonał. Rozmawiamy o kolejnych ważnych sprawach dla Nakła i powiatu.

Samorządy partnerami rządu

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, stwierdził, że samorządy są partnerami rządu. - Inaczej sobie nie wyobrażamy realizacji ważnych programów dla polski i Polaków. Nie tylko samorządu dużych miast, nie tylko samorządy wielkich aglomeracji, ale samorządy powiatu nakielskiego, samorządy Sanoka, samorządy Podkarpacia, Warmii i Mazur, zachodniopomorskiego - to są nasi partnerzy. W każdej części Polski realizujemy nasz program rozwoju, przebudowy ciągów komunikacyjnych, drogowych i kolejowych... Wspieramy samorządy w realizacji ich zadań własnych. W środę (02.02) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, i Łukasz Schreiber, minister, członek rady Ministrów spotkali się w Nakle nad Notecią z samorządowcami z regionu.

12 mln zł dla Nakła w ciągu trzech lat

Minister przypomniał, że powiat nakielski i Nakło to w trzech kolejnych latach otrzyma ponad 12 milionów złotych dofinansowania do inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. - Przed nami kolejnych siedem lat inwestycji i wsparcia na drogach gminnych i powiatowych. Te drogi muszą być bezpieczne - podkreślił Andrzej Adamczyk, dodając, że nie ma "polski A" i "Polski B", "Polska jest jedna". Adamczyk kolejny raz zachęcił samorządowców do składania wniosków o pieniądze na wymianę nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych.

Minister infrastruktury wspomniał też o bydgosko-toruńskim odcinku S10 - ma być ukończony w latach 2025-2026. Z kolei odcinek z Bydgoszczy do Piły ma być zbudowany w 2028 roku.

Szkoła pod skrzydła ministerstwa

W środę w Nakle zapadły też decyzje kierunkowe dotyczące przyszłości Zespołu Szkol Żeglugi Śródlądowej w Nakle. W tej chwili organem prowadzącym jest dla placówki starostwo powiatowe, ale ma się to zmienić.

- Mamy do wyjaśnienia, dwie-trzy kwestie, ale potem rada powiatu nakielskiego, bo tylko ona jest władna, będzie mogła podjąć decyzję co do przekazania szkoły pod ministerstwo - stwierdził Tadeusz Sobol, starosta nakielski. - Myślę, że to jest szansa na dodatkowe środki, na doposażenie zespołu szkół w odpowiednie warunki i możliwości podnoszenia kwalifikacji.

