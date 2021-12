Mistrz świata, zdobywca Pucharu Świata... Najlepsi szachiści za kilka dni zagrają w Warszawie

Najlepsi szachiści świata zagrają na stadionie PGE Narodowym. To będzie druga wielka impreza szachowa w Polsce w ostatnim czasie, bo kilka dni temu w Katowicach zakończyły się mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych.

– Popularność szachów bardzo szybko rośnie, Jan-Krzysztof Duda jest dziś jedną z największych gwiazd polskiego sportu, a pandemia spowodowała, że ludzie więcej czasu spędzali w domu i wielu z nich grało w szachy na komputerze. To nam przysporzyło wielu kibiców, podobnie jak serial „Gambit Królowej”, a szachy są dziś na najwyższej fali od lat – mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak.

Do Warszawy, oprócz Carlsena i najlepszego z Polaków Jana-Krzysztofa Dudy, jest wielu innych wielkich arcymistrzów, jak choćby Rosjanin Jan Niepomniaszczij, czy Amerykanin Hikaru Nakamura.

– Mamy szanse, by do Polski zjechali wielcy gracze, w tym niekwestionowany mistrz Magnus Carlsen, czy inni słynni w świecie gracze, jak Hikaru Nakamura, pretendent do tytułu Jan Nepomnaszcij i cała polska czołówka. Mówiąc o polskiej czołówce myślę nie tylko o Janie-Krzysztofie Dudzie, ale także Radku Wojtaszku, wspaniałym arcymistrzu, który w szachach klasycznych jest absolutnie w ścisłej czołówce, w szybkich zajmuje jeszcze wyższe miejsce, a i w błyskawicznych radzi sobie bardzo dobrze. Mamy szanse pewnie na dwa medale przed własną publicznością – mówi Łukasz Schreiber, były szachista, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i sekretarz Rady Ministrów, który bardzo pomógł w ściągnięciu imprezy do Warszawy.