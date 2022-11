Mistrzynie świata i Europy w sprincie kajakowym budują formę w Portugalii

Polska kadra pod koniec października spotkała się na krótkiej konsultacji szkoleniowej w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu, a także na badaniach w Instytucie Sportu oraz Centralnym Ośrodku Medycyny Sportu w Warszawie. Z kolei na początku tego miesiąca biało-czerwone niemal w komplecie udały się do portugalskiego Vila Nova de Milfontes.

– Nie ma z nami Karoliny Nai, która przygotowuje się w Wałczu. Umówiliśmy się z nią w ten sposób, że dołączy do nas na następny obóz przygotowawczy we włoskim Livigno (27 listopada – 18 grudnia) – mówi Tomasz Kryk, szkoleniowiec kadry narodowej seniorek w sprincie kajakowym. – Tutaj, w Portugalii mamy wszystko, czego potrzebujemy do treningu w tym okresie – dodaje.

Jak przyznaje opiekun biało-czerwonych sprinterek, jego podopieczne nie trenują jeszcze na najwyższych obrotach.

– Dziewczyny miały od sześciu do ośmiu tygodni przerwy od ostatnich startów. Tak naprawdę pobyt w domu, konsultacja w Wałczu i to zgrupowanie są mezocyklem wprowadzającym w trening. Aby ćwiczenia mogły być skuteczne, to każdy poprzedni okres treningowy musi wspierać późniejszy. Na nowo musimy zaadaptować układy krążenia, mięśniowe i nerwowe zawodniczek do nowych obciążeń, a nie od razu serwować duży wysiłek – tłumaczy Kryk.