„Mistrzynie w Szkołach” na start. Rusza kolejny sezon akcji Otylii Jędrzejczak

Inauguracja „Mistrzyń w Szkołach” w 2024 roku odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Inowrocławiu (al. Niepodległości 4), gdzie na spotkanie z uczennicami szkół Otylia Jędrzejczak zaprosiła medalistki olimpijskie – w łyżwiarstwie szybkim Natalię Czerwonkę i w wioślarstwie Katarzynę Zillmann – oraz lekkoatletkę specjalizującą się w biegach sprinterskich, trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy Marikę Popowicz-Drapałę.

– Jak zwykle w naszym spotkaniu udział wezmą niezwykłe mistrzynie. To sportsmenki z niezwykłymi osiągnięciami, ale także z ciekawą historią. Jestem przekonana, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu dziewczyny przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. Nasze zajęcia kierujemy do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Od kilku lat pracujemy nad tym, by to zmienić – mówi mistrzyni olimpijska w pływaniu.