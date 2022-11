Mistrzynie w Szkołach odwiedzą Gdańsk. Będą wielkie gwiazdy sportu olimpijskiego!

Na zaproszenie jedynej w polskiej historii mistrzyni olimpijskiej w pływaniu, do Gdańska przyjedzie mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz wicemistrzyni olimpijska w sztafecie żeńskiej 4x400 metrów z Tokio Iga Baumgart-Witan, srebrna i trzykrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, Londynie i Rio de Janeiro w sprincie kajakowym Karolina Naja oraz drużynowa wicemistrzyni olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka. W sumie zatem – łącznie z trzema medalami olimpijskimi Otylii Jędrzejczak – na lekcji wf z gdańskimi uczennicami będą sportsmenki, które wywalczyły dwa złote, pięć srebrnych i trzy brązowe medale igrzysk olimpijskich! Mistrzynie przez 45 minut będą ćwiczyć z uczennicami pod okiem renomowanej trenerki personalnej, a następnie będą odpowiadać na pytania.

– Nasze doświadczenia zarówno w edycji w poprzednich latach, jak i tegorocznych odsłon „Mistrzyń w Szkołach” pokazują, że jesteśmy w stanie przekonać dziewczyny, że warto postawić mocniej na aktywność fizyczną i być aktywnymi. Nasze zajęcia są skierowane tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny, co na pewno jest wyjątkowe. I nie chodzi wcale o zawodowe uprawianie sportu, ale po prostu o to, by się ruszać dla zdrowia – mówi Otylia Jędrzejczak. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę i Volkswagen City Motors Gdańsk.