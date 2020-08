Młoda gwiazda ostatniego dnia 96. MP w lekkiej atletyce we Włocławku

– Od początku udało mi się dobrze realizować taktykę biegu. Na ostatnich stu metrach czułem się bardzo mocny i wiedziałem, że mogę to wygrać – dodał Różnicki. I powiedział, że z Marcinem Lewandowskim nie miał jeszcze okazji rozmawiać, ale zamienił kilka słów z Adamem Kszczotem, jak o nim mówi „panem Kszczotem”.

– To był mój wymarzony prezent, spełniło się moje marzenie. Chcę się rozwijać i mam nadzieję, że moja kariera będzie się pięła do góry – mówił Różnicki. Zawodnik GKS Cartusii Kartuzy w sobotę świętował 17. urodziny i w perfekcyjny sposób wykorzystał nieobecność Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego. Faworytem był Michał Rozmys, który w piątek pokonał Lewandowskiego na 1500 metrów, ale młokos z Kaszub nie dał mu szans.

– Rok temu też tak było, młody znowu nas przechytrzył. Trudne warunki, trochę loteryjne. Dziś można było zrobić sobie krzywdę, bo koło było bardzo śliskie i tartan też. Byłem trochę ostrożniejszy. Fajnie mi forma szła, myślałem, że zdobędą tego mistrza Polski, ale to jest sport. Trzeba się liczyć z atakiem z każdej strony – mówił Urbanek. Dyskobol nie ukrywa, że koncentruje się na przyszłym sezonie. – Za rok igrzyska, oby się odbyły, i wszystkie siły koncentrujemy w tamtą stronę – dodał.

– Siódmy tytuł mistrzyni Polski, z którego bardzo się cieszę. To jest mój ostatni start i muszę zacząć rehabilitację, bo mam kłopoty ze stopą. Dzisiaj była walka tak naprawdę z samym sobą, bo ta stopa mnie bolała. Całkiem przyzwoity rezultat i naprawdę jestem z siebie dumna i zadowolona – dodała Kołeczek.

– Troszkę było ślisko, ale jak się ma dobre wkręty to tego nie czuć. A ja wymieniałem niedawno. Ale muszę powiedzieć, że dziś po raz pierwszy bałem się, że mogę tego nie wygrać. Przed pozostałymi mistrzostwami byłem w zasadzie pewniakiem, a dzisiaj musiałem być bardzo skoncentrowany, by zwyciężyć. Wiedziałem, że przeciwnicy są mocno przygotowani, a ja niespecjalnie jakoś trafiłem z formą w tym roku – mówił Czykier.

Szóste mistrzostwo Polski wywalczyła kulomiotka Paulina Guba. – Zastanawiałam się właśnie, który to złoty medal. Cieszę się, bo mistrzostwo Polski to jest moja ulubiona impreza i zawsze mam albo najlepszy wynik w sezonie, albo rekord życiowy. Czułam rano, że musi się zakręcić wokół tych osiemnastu metrów – mówiła Guba.

Wieczorem rywalizowali kulomioci – najlepszy był Michał Haratyk. – Po trzeciej kolejce już nie ryzykowałem wchodzenia do koła, bo było naprawdę niebezpiecznie, a ja prowadziłem. Nie chciałem doznać kontuzji, bo w takich warunkach o to nie trudno – mówił.

Mistrzostwo Polski wynikiem 55.28 obroniła dyskobolka Daria Zabawska, ale humorem nie tryskała. – Wiem, że jestem w dobrej formie, wiem, że mogę więcej i chyba to mnie stresowało, bo nie umiałam się dzisiaj dobrze sprzedać. Liczyłam na lepszy wynik, tym bardziej, że treningi ostatnio wychodziły mi bardzo dobrze – komentowała zawodniczka AZS UMCS Lublin.