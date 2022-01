Młodzież z Wąbrzeźna pali papierosy przy blokach. Mieszkańcy mają tego dość Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Andrzej Muszynski

Do naszej redakcji zwróciła się mieszkanka Wąbrzeźna, która ma dość palącej przy oknie jej mieszkania papierosy młodzieży z Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Jak nam przekazała, młodzież niedopałki wyrzuca, gdzie popadnie. Z problemem zwracała się już do dyrekcji szkoły, do straży miejskiej, do policji. Problem jednak wciąż jest nierozwiązany. - To jest bardzo męczące - żali się.