Mocarze na Stadionie Śląskim. Pchnięcie kulą ozdobą Memoriału Kusocińskiego

Pchnięcie kulą to konkurencja, która w ostatnich latach jest jedną z najciekawszych podczas zawodów lekkoatletycznych. Kibice śledzący ją w trakcie nadchodzącego 69. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego z pewnością nie będą zawiedzeni. Obsada konkursu będzie bowiem godna finału mistrzostw świata, a nawet igrzysk olimpijskich.

– Do udziału zaprosiliśmy medalistów największych światowych imprez, więc mogę śmiało powiedzieć, że będzie to jedna z najmocniej obsadzonych konkurencji memoriału. Na Stadionie Śląskim zobaczymy przede wszystkim wybitnego Amerykanina Joe Kovacsa, który na igrzyskach w 2016 oraz 2021 roku zdobywał srebrne medale. Legitymuje się on imponującym rekordem życiowym 23.23, a w dorobku oprócz medali olimpijskich ma między innymi dwa tytuły mistrza świata. Jego najpoważniejszym rywalem będzie ten, którego pokonał w obu olimpijskich startach, czyli dwukrotny brązowy medalista igrzysk i były mistrz świata Nowozelandczyk Tom Walsh. Jeśli chodzi o Europejczyków to zobaczymy mistrza kontynentu z zeszłego sezonu Chorwata Filipa Mihaljevića oraz srebrnego medalistę z Monachium Serba Armina Sinančevića – wymienia jednym tchem zaangażowany w organizację mityngu dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski.