Modne kolory włosów dla brunetek, blondynek i rudych. Odcień pumpkin spice, chocolate cherry i sandy blonde brzmią obco? Pora to zmienić! Katarzyna Dębek

Odcień pumpkin spice, chocolate cherry i sandy blonde zyskują coraz więcej fanek, wśród kobiet chcących odmienić nieco swój wygląd.

Odcień pumpkin spice, chocolate cherry i sandy blonde brzmią obco i mało zachęcająco? Gdy zobaczysz efekty koloryzacji, zmienisz zdanie. Kobiety na całym świecie stawiają w tym roku na naturalny look. Dlatego przygotowaliśmy dla was modne kolory włosów, które podkreślą waszą barwę kosmyków, a przy okazji odmienią wygląd. Oto propozycje dla brunetek, blondynek i rudych. Zobacz, co warto wypróbować – te trendy w koloryzacji włosów zyskują coraz więcej fanek.