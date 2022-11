Modne kolory włosów na jesień 2022. Poznaj fryzurę - Pumpkin Spice Latte [zdjęcia] Kamila Pochowska

Wypróbowały go Emma Stone, Blake Lively, czy Ashley Tisdale. To idealny kolor dla odważnych posiadaczek ciemnych karnacji. Zobacz w naszej galerii przykłady tej modnej fryzury.Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Pexels Zobacz galerię (16 zdjęć)

Dyniowe latte to absolutny hit tej jesieni! To kolor dedykowany szczególnie brunetkom, które chcą zmienić coś w swoim wyglądzie. Ciepły odcień idealnie pasuje do kolorowych jesiennych liści.