Modne meble - zdjęcia od "Stolarza Szelągowskiej". Pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka

Planujesz zakup mebli pokojowych? Zastanawiasz się jakie wystroje pokojui są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także odnowione meble czy przerobione meble modułowe dostępne w sieciówkach

Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej często wykonuje meble. Wiele z nich robi od podstaw, na wymiar. Niekiedy w realizacjach wykorzystuje też meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych, wzbogacając je o dodatkowe elementy. Zobacz modne meble do pokoju dziennego od popularnego stolarza.

Darek Wardziak to stolarz i projektant mebli z ponad 20-letnim doświadczeniem. Cechuje go pasja tworzenia, kreatywność. Popularność zyskał dzięki programom telewizyjnym, m.in. Doroty Szelągowskiej („Dorota was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”). Dostał też własny program „Darek solo”.

Oto pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka - mamy zdjęcia

Niezwykle często w jego realizacjach pojawiają się meble do pokoju dziennego. Jakie meble do pokoju dziennego są trendy? Zobacz w

galerii, co poleca Dariusz Wardziak, czyli Stolarz Szelągowskiej.

Stolarz Szelągowskiej często realizuje meble w kolorze białym. - Jak dla mnie to wybór, który podbije atrakcyjność pomieszczenia, biały to taki kolor który nada się do każdego wnętrza, w tym przypadku fajnie współgra z innymi motywami, np. z cegłą ! - zaznacza stolarz znany z tv.

W projektach Dariusza Wardziaka do pokoi dziennych możemy zobaczyć m.in. biblioteczki, szafy i kredensy. Są patenty szczególnie przydatne w małych mieszkaniach lub tam gdzie potrzebne jest dodatkowe miejsce do przechowywania, np. zabudowa kaloryfera z szafkami czy kompozycje szaf oraz regałów wokół telewizora. Meble na wymiar zwykle są droższe od tych z sieciówek, jednak są unikatowe. Poza tym pozwalają zaaranżować nietypowe wnętrza, skosy, poddasza lub zakamuflować drzwi.

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda